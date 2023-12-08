В Белом доме оценили возможность нанесения ударов по хуситам в Йемене

Правительство США не исключает возможности нанесения ударов по повстанцам-хуситам, которые осуществляют свою деятельность на территории Йемена. Такое заявление сделал первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает Bloomberg.

Он отметил, что Вашингтон оставляет за собой право начать боевые действия в указанном регионе. Но на данный момент руководство страны планирует сосредоточиться на создании морской коалиции, уточнил представитель Белого дома.

«В настоящее время США сосредоточатся на морской коалиции, которая обеспечит уверенность и безопасность коммерческих морских путей», — рассказал американский чиновник.

Тем не менее Файнер подчеркнул, что в случае необходимости Вашингтон рассмотрит и другие варианты развития события. В частности, это произойдет при попытках обострить ситуацию против военнослужащих страны в регионе.

7 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских правительственных чиновников сообщила, что США попросили Израиль не реагировать на обстрелы со стороны хуситов. Согласно информации издания, Вашингтон опасается дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта в случае ответных атак еврейского государства на повстанцев.

Ранее в США заявили, что хуситы атаковали три коммерческих судна в Красном море.