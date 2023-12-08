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На Украине оценили идею выхода на старые границы с Россией

Бондаренко предрек катастрофу из-за планов Украины выйти к границам 1991 года

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Global Look Press

Неспособность Украины реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе. Об этом заявил украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

По его мнению, украинские власти озвучивали только общие лозунги и фразы.

«Только границы 1991 года и ничего другого, никаких компромиссов, но это не план — это лозунг, это призыв», — сказал эксперт.

Бондаренко подчеркнул, что в случае, если этот лозунг будет невоплотим, то он станет катастрофическим для Украины.

По его мнению, Украина может столкнуться с такими проблемами, как депопуляция, раскол общества и потеря территорий. Политолог считает, что это будет «аукаться» Киеву десятилетиями.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что распоряжение президента страны Владимира Зеленского продлить военное положение в стране приведет к катастрофе.

Ранее на Украине заявили о создании коалиции по противовоздушной обороне.

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