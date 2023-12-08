Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о желании заставить Россию пойти на переговоры с Украиной

Спикер Белого дома Файнер: США хотят от РФ диалога с Украиной на ее условиях

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Соединенные Штаты стремятся заставить Россию пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для нее условиях в конце 2024 года. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

По словам Файнера, России при таких условиях пришлось бы выбирать между признанием территориальной целостности всей Украины или продолжением конфликта «с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины», а также более способной вновь предпринять наступление».

«Потому что после 2024 года мы нарастим объемы производства своей военно-промышленной базы, мы работаем с украинцами, в том числе на конференции на этой неделе в Вашингтоне, чтобы нарастить объемы производства их военно-промышленной базы», — подчеркнул Файнер.

По словам американского чиновника, он не знает, что бы выбрали в Кремле, оказавшись перед таким выбором, но Россию хотят поставить именно перед ним.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил пранкерам о поддержке переговоров РФ и Украины.

Ранее Песков заявил о готовности России участвовать в переговорах с Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами