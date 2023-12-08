В США рассказали о желании заставить Россию пойти на переговоры с Украиной

Соединенные Штаты стремятся заставить Россию пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для нее условиях в конце 2024 года. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает ТАСС.

По словам Файнера, России при таких условиях пришлось бы выбирать между признанием территориальной целостности всей Украины или продолжением конфликта «с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины», а также более способной вновь предпринять наступление».

«Потому что после 2024 года мы нарастим объемы производства своей военно-промышленной базы, мы работаем с украинцами, в том числе на конференции на этой неделе в Вашингтоне, чтобы нарастить объемы производства их военно-промышленной базы», — подчеркнул Файнер.

По словам американского чиновника, он не знает, что бы выбрали в Кремле, оказавшись перед таким выбором, но Россию хотят поставить именно перед ним.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил пранкерам о поддержке переговоров РФ и Украины.

Ранее Песков заявил о готовности России участвовать в переговорах с Украиной.