Страны Карибского сообщества созывают экстренное заседание по Эссекибо

Главы правительств стран Карибского сообщества КАРИКОМ проведут экстренное заседание в пятницу для обсуждения ситуации вокруг спорного региона Эссекибо, который Венесуэла планирует интегрировать в свою территорию. После конференции будут сделаны совместные заявления, сообщает газета Stabroek News.

Министр иностранных дел Тринидада и Тобаго Амери Браун подтвердил проведение экстренного заседания глав правительств через видеоконференцию в пятницу. Он также отметил, что будут сделаны дополнительные заявления по итогам встречи.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной территории Гайана-Эссекибо и объявил о немедленной активации плана социальной помощи населению этой земли. Он также предложил создать «Зону интегральной обороны Гайана-Эссекибо» в качестве временной правовой меры для интеграции нового региона.

Страны КАРИКОМ ранее поддержали постановление Международного суда ООН, в котором Венесуэле было приказано воздержаться от действий, которые могут изменить текущую ситуацию на спорной территории, находящейся под управлением Гайаны. «Меркосур» также призвал Венесуэлу и Гайану избегать односторонних действий из-за Эссекибо.

Президент Гайаны Ирфаан Али рассматривает действия Венесуэлы как угрозу национальной безопасности и намерен обратиться в Совет безопасности ООН и к своим международным партнерам.

До этого стало известно, что власти Венесуэлы собираются мобилизовать войска для аннексии Эссекибо — почти двух третей территории соседней Гайаны. Споры о принадлежности региона идут уже более 200 лет, но актуализировались на фоне обнаружения залежей нефти. Эксперты не исключают, что, объявляя претензии на Эссекибо, Каракас решает как политические, так и экономические задачи в преддверии выборов. Пойдет ли Венесуэла на войну с Гайаной и почему конфликт может открыть «ящик Пандоры» во всем регионе — в материале «Газеты.Ru».

Территориальный спор между Венесуэлой, Великобританией и Гайаной начался еще в XIX веке. После того, как Гайана начала передавать разработку богатых ископаемыми участков спорного шельфа нефтяным компаниям, правительство Венесуэлы активизировало свои действия.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.