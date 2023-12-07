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Армения и Азербайджан договорились укреплять взаимное доверие

Баку и Ереван договорились о шагах по укреплению взаимного доверия

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Denis Balibouse/Reuters

Баку и Ереван договорились предпринять шаги по укреплению взаимного доверия. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, передает РИА Новости.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион», — приводит агентство совместное заявление Баку и Еревана.

Обе стороны также согласны с тем, представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Два государства еще раз подтверждают, что намерены «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности».

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не хочет войны с Арменией, и в этом отношении должны быть гарантии.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване все еще надеются на подписание мирного соглашения с Баку.

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