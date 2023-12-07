Премьер Словакии выступил за диалог с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости диалога между республикой и Россией. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Национальном совете, передает ТАСС.

Как отметил премьер, Словакия имела и будет иметь дружеские отношения с каждым государством, которое заинтересовано в этом.

«Отвергаю представление, что России не существует. Она была, есть и будет», — сказал Фицо.

По его мнению, после окончания конфликта на Украине должна произойти «значительная стандартизация отношений с РФ». Сейчас, как указал глава словацкого кабмина, контакты сведены до минимума.

«Посольство (Словакии) в Москве, как и (дипломатическое) представительство России в Братиславе, находятся в полной изоляции. Они ни с кем не встречаются», — заявил Фицо.

По его словам, это неправильно.

«Мы должны говорить друг с другом. Без этого не произойдет продвижение (в наших отношениях)», — добавил премьер.

30 ноября посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо перспективы развития двусторонних отношений между государствами.

Ранее премьер Словакии Фицо обозначил позицию по России.