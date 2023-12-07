В Дании запретили сжигать Коран

Парламент Дании проголосовал за запрет «неподобающего обращения с текстами, имеющими большое религиозное значение для признанного сообщества верующих», то есть в том числе акций со сжиганием Корана. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что «за» законопроект проголосовали 94 парламентария, «против» запрета выступили 77 депутатов. Подчеркивается, что нововведение вступит в силу через семь дней. Закон предполагает, что ненадлежащее обращение с важными религиозными текстами будет является преступлением, а его нарушение грозит лишением свободы сроком до двух лет.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства.

При этом он подчеркнул, что с большим уважением относится к решению Дании, но поступить по ее примеру для Швеции означало бы внесение поправок в конституцию, поэтому для королевства это не самый подходящий путь.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.