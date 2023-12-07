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ОАЭ распространили проект резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа

ОАЭ распространили в СБ ООН проект резолюции, требующей прекращения огня в Газе

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Amir Cohen/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты распространили среди членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции, направленной на прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил Глава Министерства иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, передает ТАСС.

«ОАЭ представили в Совет Безопасности проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным причинам, так как в анклаве сохраняется катастрофическая ситуация, усугубляющая страдания братского палестинского народа», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ОАЭ распространили в Совбезе ООН проект резолюции по гуманитарным коридорам в секторе Газа.

До этого главный советник по внешней политике президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш сообщил, что заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о долгосрочном присутствии израильской армии в секторе Газа вызывают беспокойство.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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