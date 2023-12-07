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Зеленский лишил депутата Вениславского права представлять президента в Раде

«Страна.ua»: Зеленский лишил депутата Вениславского поста своего представителя

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Офис Президента Украины

Народного депутата Верховной рады Украины Федора Вениславского лишили должности представителя президента в парламенте. Как пишет «Страна.ua», соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

«Отстранить Вениславского Федора Владимировича от исполнения полномочий представителя президента в Верховной раде Украины», — говорится в указе.

В Раду Вениславский избрался в 2019 году по спискам партии «Слуга народа», в которой при этом не состоит. Является членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В ноябре депутат подверг резкой критике слова нардепа Марьяны Безуглой о том, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, так как не имеет военного плана на 2024 год. По словам Вениславского, дальнейшее пребывание Безуглой в одном с ним комитете по вопросам обороны «может угрожать национальной безопасности Украины».

До этого сообщалось, что Зеленский приблизился к решению о замене Залужного.

Ранее Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру.

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