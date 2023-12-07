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Киргизия пообещала соблюдать западные санкции против России

МИД Киргизии заявил, что Бишкек согласился соблюдать санкции против России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Киргизия не намерена нарушать антироссийские санкции в плане поставки товаров, которые могут применяться в военных целях. Об этом заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, сообщает РИА Новости.

«Есть договоренности по соблюдению антироссийских санкций. Мы сотрудничаем с Россией, Украиной и европейскими странами. Была просьба от европейских партнеров не нарушать санкции. Мы с этим согласились, но не всегда можем отследить соблюдение требований», — отметил Кулубаев.

Министр подчеркнул, что страны Центральной Азии выразили свою позицию, поддерживая мирное урегулирование украинского конфликта, и «никак не могут поддерживать российскую или украинскую сторону».

Кулубаев добавил, что Киргизия будет по возможности соблюдать санкции, но торговля с Россией будет продолжаться. РФ является основным партнером республики.

В начале декабря Киргизия получила от России более 742 тонн пшеничной муки и свыше 60 тонн растительного масла в качестве гуманитарной помощи. Передача партии российской гумпомощи для малоимущих киргизов состоялась в городе Ош.

Ранее президент Киргизии запретил дарить ему подарки.

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