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В Армении назвали неблагодарностью претензии к властям из-за Карабаха

Пашинян назвал неблагодарными обвиняющих власти Армении в оставлении Карабаха

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неблагодарностью заявления о том, что власти страны проявили безразличие к Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается утверждений о том, что мы проявляли безразличие к Карабаху, есть также мнение, что мы оставили Карабах в одиночку... Это я могу оценить одним словом — неблагодарность», – сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Он отметил, что обвинения в безразличии к Карабаху предъявляются не только властям страны, но и Армении в целом.

Вопрос Нагорного Карабаха на протяжении многих лет использовался «некоторыми силами» с целью подрыва армянской государственности, отметил премьер.

Он добавил, что его задача как главы правительства Армении – это обеспечение будущего страны, и он делает все возможное для решения этой задачи, в соответствии с Конституцией.

5 декабря парламент Армении снял с повестки проект непризнания Карабаха азербайджанским.

Ранее Армению сравнили с «тонущим кораблем».

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