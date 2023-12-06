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В Грузии заявили, что НАТО должно определить критерии для членства по примеру ЕС

Спикер парламента Грузии Папуашвили: НАТО должно назвать критерии для членства

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Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Североатлантическому альянсу следует давать странам-кандидатам конкретные рекомендации по примеру Евросоюза. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

Он отметил важность разделение НАТО подхода Евросоюза, когда от стран «есть конкретные ожидания в виде рекомендаций».

«Важно, чтобы и НАТО переняла эти подходы и сказала нам о точных критериях и ожиданиях», — отметил Папуашвили.

6 декабря в Грузии подчеркнули, что не хотят становиться заложниками «украинского вопроса» на пути в ЕС. Глава комитета по внешним связям парламента республики Николоз Самхарадзе выразил надежду, что Грузия получит положительное решение.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди этих требований — повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата примут лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится в середине декабря.

Ранее Саакашвили окрестил себя борцом с Россией за Грузию.

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