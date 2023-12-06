Политолог прокомментировал скандал в сенате США из-за денег для Украины

Американист Малек Дудаков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал спор, разразившийся между демократами и республиканцами, на брифинге о финансировании Украины и Израиля в сенате. По словам политолога, в США устали от поддержки конфликтов, поэтому в американской верхушке набирает обороты политический раскол.

«Республиканцы используют вопрос выделения денег Украине как элемент шантажа в отношении демократов. Их цель — выбить уступки по приоритетным для них проблемам, в частности по вопросу миграции. И этот конфликт можно назвать достаточно серьезным», — продолжил Дудаков.

Он добавил, что большинство республиканцев давно смирились с мыслью, что конфликт на Украине проигран. Кроме того, по его словам, простые американцы выступают против продолжения финансирования Киева.

6 декабря на секретном брифинге в сенате США по запросу администрации о помощи Украине и Израилю была «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократический партий. Об этом сообщил в социальной сети X журналист телеканала Fox News Чад Перграм.

По словам репортера, республиканец Кевин Крамер назвал встречу драматичной, а демократ от Вирджинии, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что на брифинге «разгорелись страсти».

Ранее Байдену выдвинули условия для продолжения помощи Украине.