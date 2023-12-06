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В Кремле заявили, что противники России пока отрицают возможность диалога

Песков назвал главным для России достижение ее целей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Военная операция России на Украине продолжается, пока противники Москвы отрицают возможность диалога, но главное — достижение целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, поступало ли предложение от Украины к переговорам с учетом сокращения помощи со стороны ее союзников, он сказал, что это никак не связано между собой.

«Еще раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей», — подчеркнул Песков.

По его словам, для Москвы было бы предпочтительней достичь своих целей политико-дипломатическими средствами. «И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», — добавил он.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров страны. По его словам, если говорить о поставках оружия и боеприпасов, «все будет по графику».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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