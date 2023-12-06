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В Казахстане ликвидировали фонд «Слава Украине»

Суд Казахстана ликвидировал оказывающий гуманитарную помощь фонд «Слава Украине»

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Shutterstock

Государственную регистрацию фонда «Слава Украине», основным направлением которого указана помощь пострадавшим от боевых действий, признали недействительной в Казахстане. Об этом сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека (КМБПЧ).

Решение о ликвидации принял суд Атырауской области, который удовлетворил иск областного департамента юстиции Минюста Казахстана. Фонд прекратил существование, так как истец привел доводы о несоответствии устава организации с нормами законодательства.

«В Атырау Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда «Слава Украине», основным направлением которого была гуманитарная помощь украинскому народу», — сказано в заявлении.

Фонд был зарегистрирован Департаментом юстиции Атырауской области 10 августа, но уже 25 августа тот же департамент подал иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации фонда. Решение о ликвидации датируется 3 ноября 2023 года.

До этого газета The Telegraph выяснила, что ФРГ стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины и ссылается на то, что ранее передала Киеву помощь. Также издание пишет, ссылаясь на конфиденциальный документ, что Франция желает, чтобы фонд прекратил передавать оружие из запасов стран-участниц. Отмечается, что Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у производителей оружия из Европы.

Ранее Украину предупредили об изменении настроения союзников.

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