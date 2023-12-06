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В МИД России прокомментировали заявление Писториуса о союзе с Украиной

Захарова: Писториус «переобулся», заявив, что Германия не союзник Украины

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Global Look Press/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что министр обороны Германии Борис Писториус «переобулся», заявив, что Германия не союзник Украины. Об этом она пишет в своем Telegram-канале.

«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — пишет Захарова.

До этого в интервью телеканалу ZDF министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в обязательстве вмешиваться в рамках какого-либо альянса.

При этом по его словам, Германия оказывает значительную помощь Украине, занимая второе место по масштабам помощи и опережая других союзников.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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