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В США рассказали о неудачах Зеленского

Newsweek: президент Украины Зеленский столкнулся с чередой неудач

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с чередой неудач в последнее время. К такому выводу пришел американский журнал Newsweek.

«После отказа Болгарии передать Киеву 100 единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского», — отмечается в статье.

Автор материала пишет, что в то время как западные страны не хотят оказывать Киеву дополнительную поддержку, украинские войска завязли в боях без видимых успехов, а самого Зеленского начали критиковать внутри страны. Параллельно, считают журналисты, Россия становится только сильнее.

На взгляд издания, Украина стоит на пороге трудных времен, потому что Запад устал от конфликта с РФ.

До этого сообщалось, что Зеленский выступит в виртуальной встрече лидеров G7, которую организовал президент США Джо Байден на фоне неопределенности по поводу новой помощи Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит замедления помощи от Запада.

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