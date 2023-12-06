Блинкен и Ван И переговорили об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, дипломаты обсудили усилия американской стороны по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Блинкен поделился с коллегой впечатлениями от недавней поездки на Ближний Восток. Он подтвердил настоятельную необходимость всесторонней работы над предотвращением распространения конфликта за пределами региона.

Также госсекретарь подчеркнул, что произошедшие на этой неделе нападения хуситов на частные суда в Красном море представляют собой неприемлемую угрозу морской безопасности и международному праву, которое все страны должны соблюдать.

Блинкен и Ван И подчеркнули, что необходимо продолжать развивать прогресс, достигнутый между КНР и США по ключевым вопросам на саммите между руководителями двух стран.

На этой неделе также сообщалось, что официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь раскритиковал министра торговли США Джину Раймондо после ее слов, что Пекин является самой большой угрозой для Вашингтона, а также за призывы помешать Пекину получить и передовые технологии, имеющие ключевое значение для национальной безопасности.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.