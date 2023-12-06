Мадуро показал карту Венесуэлы с регионом соседней страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в состав страны регионом Эссекибо, который принадлежит соседней Гайане. Об этом сообщает Ultimas Noticias.

Карту Венесуэлы с 24-м «новым» штатом под названием «Гайана-Эссекибо» распространят в школах, колледжах и университетах. Кроме того, в Национальную ассамблею Венесуэлы поступит законопроект о создании соответствующего региона в стране.

Мадуро предложил предоставить нефтяным компаниям, работающим в морской зоне Эссекибо, возможность в течение трех месяцев свернуть работу, но «только по-хорошему, с уважением к международному праву».

Гайана не желает отказываться от части своей территории и предупреждает о готовности обращаться в Совет безопасности ООН. Гайанские власти намерены воспользоваться статьями 41 и 42 Устава ООН, которые могут привести к введению санкций или к военным действиям для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Ранее Бразилия направила дополнительные отряды и технику к границе с Венесуэлой.