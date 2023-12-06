Трамп считает, что Байден не сможет участвовать в выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден не примет участие в предстоящих выборах по состоянию здоровья. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я лично не думаю, что ему удастся физически. Я видел, когда он был на пляже. Он не смог поднять пляжный стул, который может поднять и ребенок. И я бы сказал, что умственно он столь же плох, может, даже хуже», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Перед этими словами Трамп призвал своих сторонников не смеяться над умственными способностями президента Байдена.

До этого президент США Джо Байден заявил в Бостоне, что, возможно, не стал бы вновь баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп.

Байден также заявил, что он не может позволить Дональду Трампу вернуться в Белый дом в качестве лидера США.

Ранее Трампу нашли альтернативу на пост президента от Республиканской партии.