Ким Чен Ын заплакал на общереспубликанском съезде матерей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заплакал в ходе чтения отчетного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на кадры, показанные Центральным телевидением Кореи.

В новостном сюжете показали видео с первого дня съезда, где Ким Чен Ын, слушая выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, заплакал. Лицо лидера в этот момент показали крупным планом.

Что вызвало эмоциональную реакцию северокорейского руководителя остается неизвестным, но произошло это во время чтения доклада, в котором говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

КНДР расценит иностранное вмешательство в работу своих спутников как объявление войны, предупредило Минобороны республики. По заявлению ведомства, представитель Космических сил США намекал на возможные атаки на недавно запущенный северокорейский спутник-разведчик. Кто выступил с такими угрозами, не уточняется. CNN утверждает, что подобных комментариев от официальных лиц США не было.

Ранее Ким Чен Ын привез дочь на базу ВВС Северной Кореи.