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В Вашингтоне пройдет конференция США и Украины по вопросам развития ВПК

США и Украина проведут в Вашингтоне конференцию по развитию ВПК

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Kevin Lamarque/Reuters

6-7 декабря в Вашингтоне пройдет подготовленная США и Украиной конференция по вопросам взаимодействия в сфере оборонной промышленности. Об этом, ссылаясь на заявление американской администрации, сообщает РИА Новости.

Конференция даст возможность представителям военно-промышленного комплекса (ВПК) двух государств обсудить возможности для налаживания совместного производства и других форматов сотрудничества на Украине. Со стороны США ожидается участие представителей Совета национальной безопасности, Государственного департамента, министерств обороны и торговли. С Украины в Вашингтон приедут представители офиса президента страны, а также министерств обороны, стратегической промышленности и иностранных дел. Украинскую делегацию возглавит советник Владимира Зеленского Андрей Ермак, в ее состав также войдет министр обороны Рустем Умеров.

Ожидается, что в конференции будут участвовать в общей сложности около 350 человек.

Ранее член верхней палаты конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов реакции на свои предложения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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