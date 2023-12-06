Бывшего президента Польши Леха Валенсу госпитализировали с коронавирусом

80-летний бывший президент Польши Лех Валенса был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Во вторник на его аккаунте появился фотоснимок, на котором видно, что экс-президент находится в больнице. Подпись к фотографии гласит: «COVID сразил меня».

На снимке видно, что Валенса дышит самостоятельно. Врач прокомментировал РИА Новости и другие показатели на мониторах политика. По его словам, сердечный ритм нормален, артериальное давление в пределах нормы, и уровень кислорода в крови также нормальное.

Валенсу также проводится внутривенное введение лекарств.

В Польше наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в последнее время. Тем не менее, местные власти заявляют, что большинство случаев болезни протекает легко.

По официальным статистическим данным, с начала пандемии коронавируса в Польше зарегистрировано более 6,5 миллиона случаев заболевания, а число умерших составляет 119 540 человек.

Ранее вирусолог раскрыл, сколько пациентов с коронавирусом столкнулись с затяжной формой болезни. До этого в Роспотребнадзоре заявили, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%. При этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе 2022 года.

По данным ведомства, по итогам недели в России на 22,8% выросла заболеваемость коронавирусом. Болезнь выявили у 97 тыс. пациентов.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.