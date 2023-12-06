Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшего президента Польши Леха Валенсу госпитализировали с коронавирусом

Экс-президент Польши 80-летний Лех Валенса госпитализирован из-за коронавируса

close
100%
Global Look Press

80-летний бывший президент Польши Лех Валенса был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Во вторник на его аккаунте появился фотоснимок, на котором видно, что экс-президент находится в больнице. Подпись к фотографии гласит: «COVID сразил меня».

На снимке видно, что Валенса дышит самостоятельно. Врач прокомментировал РИА Новости и другие показатели на мониторах политика. По его словам, сердечный ритм нормален, артериальное давление в пределах нормы, и уровень кислорода в крови также нормальное.

Валенсу также проводится внутривенное введение лекарств.

В Польше наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в последнее время. Тем не менее, местные власти заявляют, что большинство случаев болезни протекает легко.

По официальным статистическим данным, с начала пандемии коронавируса в Польше зарегистрировано более 6,5 миллиона случаев заболевания, а число умерших составляет 119 540 человек.

Ранее вирусолог раскрыл, сколько пациентов с коронавирусом столкнулись с затяжной формой болезни. До этого в Роспотребнадзоре заявили, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%. При этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе 2022 года.

По данным ведомства, по итогам недели в России на 22,8% выросла заболеваемость коронавирусом. Болезнь выявили у 97 тыс. пациентов.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий