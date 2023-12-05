Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата 2022 года

Госдума с 4 декабря прекратила полномочия члена партии КПРФ Владимира Блоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Госдумы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госудумы, выдвинутого политической партией КПРФ», — говорится в проекте постановления Думы.

46-летнего Блоцкого избирали в Госдуму в составе федерального списка КПРФ. Он работал заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.

За 2021 год Блоцкий стал самым богатым депутатом с задекларированным доходом в 3,5 млрд рублей. Еще в 2021 году Блоцкий занял 47-е место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, составленном журналом Forbes.

Сообщалось, что Блоцкий продолжит работать с партией и фракцией. После ухода из Госдумы он собирается заняться развитием сельского хозяйства, отметил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее сообщалось, что двое депутатов Госдумы от ЛДПР, Юрий Напсо и Борис Пайкин, могут лишиться своих мандатов.