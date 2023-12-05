В США предрекли полный развал Украины, если она не капитулирует в конфликте с Россией

Американский журналист Клейтон Моррис в эфире Youtube-канала Redacted выразил мнение, что Украина может потерять большинство территорий, если не капитулирует в вооруженном конфликте с Россией.

«Для Украины все может стать намного хуже. Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю. А что произойдет на западе, когда Польша решит взять земли, которые захочет?» — заявил Моррис, подчеркнув, что государство Украина может прекратить свое существование.

До этого немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предрек распад НАТО и ЕС после победы России в СВО.

Также сообщалось, что конгресс США при новом спикере Джонсоне не одобрил ни одного пакета помощи Киеву.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявлял, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

Ранее на Украине придумали, как пополнить ряды ВСУ.