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Бразилия направила дополнительные отряды и технику к границе с Венесуэлой

G1: Бразилия перебросила дополнительные подразделения на границу с Венесуэлой

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Ueslei Marcelino/Reuters

Правительство Бразилии распорядилось направить дополнительные подразделения и бронетехнику на границу с Венесуэлой и Гайаной. Данное решение было принято в связи с ростом напряженности в регионе, сообщает местное агентство G1.

В материале отмечается, что речь идет о территориальном споре вокруг региона Эссекибо. Данные территории занимают более двух третей Гайаны, однако на них также претендуют венесуэльские власти.

«Правительство Бразилии по-прежнему не дает указаний о немедленном начале военной операции на границе с Венесуэлой, но существует состояние боевой готовности и оценка того, что бразильской дипломатии придется усилить тон посредника в споре», — говорится в статье.

Согласно информации агентства, на данный момент Бразилиа придерживается позиции невмешательства в конфликт. В то же время руководство страны разработало план на случай эскалации кризиса и распорядилось повысить уровень боевой готовности республики, хотя считает такое развитие событий маловероятным, резюмировали авторы публикации.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, посвященный присоединению к стране регионе Эссекибо. По данным издания El Universal, за вхождение упомянутых территорий в состав государства проголосовали более 10 млн человек.

Ранее в США высказались о территориальном споре Гайаны и Венесуэлы.

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