Путин встретится в Саудовской Аравии с наследным принцем

Президент России Владимир Путин во время визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем этой страны Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«6 декабря Владимир Путин посетит с рабочими визитами Объединённые Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия», — говорится в сообщении.

Глава РФ встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, где стороны обсудят развития российско-эмиратского сотрудничества, а также международную проблематику с акцентом на дела на Ближнем Востоке.

На встрече в Эр-Рияде Путин обсудит с наследным принцев Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также другие вопросы.

4 декабря помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Колумнист агентства Bloomberg Генри Мейер сообщил, что планируемый визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию говорит об устойчивости РФ и способности страны налаживать связи «с другими частями земного шара».

Ранее сообщалось, что переговоры президентов Ирана и России Эбрахима Раиси и Владимира Путина состоятся 7 декабря в Москве.