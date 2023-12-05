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Зафиксировано усиление позиции России в странах Сахеля

Россия начала усилять свои позиции в странах Сахеля после ухода Франции

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AP

У России есть возможность для усиления своих позиций в странах Сахеля после ухода французского контингента из Нигера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Агентство сделало соответствующий вывод по итогам поездки заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

Отмечается, что российская дипломатия находится в более выигрышном положении на фоне Парижа после ухода французского контингента из Нигера.

В понедельник, 4 декабря, замминистра обороны РФ и министр обороны Нигера Салифу Моди подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

«Россия собирается развивать в регионе проекты в сфере возобновляемой энергии, горной добычи, авиационного и наземного транспорта, а также содействовать укреплению продовольственной безопасности», — пишет AFP.

До этого Нигер разорвал военные отношения с Евросоюзом, аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее.

Сахель — обширный регион с населением более 100 млн человек. На его территории расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

Ранее Буркина-Фасо и Нигер приняли решение выйти из всех органов регионального объединения «Сахельская пятерка».

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