Украинское правосудие демонстрирует избирательный подход по одним и тем же вопросам к гражданам страны и иностранцам, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что, к примеру, речь идет о разных наказаниях я видеосъемку работы систем ПВО.

«Двойные стандарты украинского кривосудия. Западным новостным агентствам и изданиям снимать работу ПВО в Украине можно. Им за это вообще ничего не будет. Иностранным блогерам, которые снимают работу ПВО киевского режима, дают условные сроки. А украинцам, которые снимают работу украинского ПВО, выносят приговоры с реальными сроками, которые доходят до 11 лет заключения», — пояснил Азаров.

Он добавил, что это обстоятельство в очередной раз показывает, что украинские власти не работают в интересах собственного народа. Азаров подчеркнул, что власти Украины, напротив, действуют против своих же граждан.

Ранее сообщалось, что Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте.