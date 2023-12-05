В Европарламенте считают поддержку Украины финансовым вызовом

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что помощь Украине является серьезным финансовым вызовом для Европы. Об этом она сообщила в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает РИА Новости.

«Для Европы это огромный финансовый вызов. Но усилия начинаются с политических лидеров», — сказала она и отметила, что в ЕП с самого начала конфликта говорили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Она также заявила, что будет работать над тем, чтобы в течение этого года было принято политическое решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По ее мнению, это станет верным признаком того, что Европа «не поддается никакой усталости».

По ее словам, переговоры по этому вопросу идут, при этом не все страны пока поддерживают это, что уже случалось при рассмотрении вопроса о введении санкций в отношении России.

4 декабря сообщалась, что Европейская комиссия не согласна с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, по мнению которого рекомендация начать в декабре 2023 года переговоры о вступлении Украины в ЕС является необоснованной.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.