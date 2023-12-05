Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте считают поддержку Украины финансовым вызовом

Глава ЕП Метсола назвала поддержку Киева огромным финансовым вызовом для Европы

close
100%
Global Look Press

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что помощь Украине является серьезным финансовым вызовом для Европы. Об этом она сообщила в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает РИА Новости.

«Для Европы это огромный финансовый вызов. Но усилия начинаются с политических лидеров», — сказала она и отметила, что в ЕП с самого начала конфликта говорили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Она также заявила, что будет работать над тем, чтобы в течение этого года было принято политическое решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По ее мнению, это станет верным признаком того, что Европа «не поддается никакой усталости».

По ее словам, переговоры по этому вопросу идут, при этом не все страны пока поддерживают это, что уже случалось при рассмотрении вопроса о введении санкций в отношении России.

4 декабря сообщалась, что Европейская комиссия не согласна с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, по мнению которого рекомендация начать в декабре 2023 года переговоры о вступлении Украины в ЕС является необоснованной.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий