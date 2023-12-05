Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф заявил, что Запад не преследует цель воевать «до последнего украинца». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам дипломата, Запад стремится найти способ мирного урегулирования конфликта, который поддержат обе стороны.

На вопрос, в каком состоянии сейчас отношения между ФРГ и РФ, Ламбсдорфф указал, что они не очень благополучные из-за ситуации на Украине. В то же время российская и немецкая стороны решили поддерживать дипломатические отношения на уровне посольства, добавил он.

В конце ноября премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер призвал правительство канцлера Олафа Шольца пересмотреть позицию ФРГ по событиям на Украине, так как, по его мнению, противостояние зашло в тупик и необходимо рассмотреть вариант заморозки конфликта.

В прошлом месяце в Службе внешней разведки РФ заявили о готовности властей Украины продолжать воевать «до последнего украинца» во имя интересов Запада.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.