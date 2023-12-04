Китай раскритиковал США после слов министра торговли о самой большой угрозе

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь раскритиковал министра торговли США Джину Раймондо после ее слов, что Пекин является самой большой угрозой для Вашингтона, а также за призывы помешать Пекину получить и передовые технологии, имеющие ключевое значение для национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

«США должны придерживаться правильного восприятия и работать с Китаем для реализации общих договоренностей, достигнутых на встрече в Сан-Франциско», — заявил Ван Вэньбинь.

Он также призвал Вашингтон перестать «рассматривать Китай как гипотетического врага и говорить одно, а делать другое».

Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что после прошедших переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе».

До этого Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».