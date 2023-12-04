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Экономист Хазин призвал забрать исключительно свои территории у Украины

Экономист Хазин призвал Россию «не ликвидировать» Украину и забрать только свое

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Россия должна забрать у Украины исключительно свои территории, в числе которых Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области. Так в беседе на радиостанции «Говорит Москва» экономист Михаил Хазин.

Он считает, что бывшую советскую республику не нужно ликвидировать. Он призвал не совершать ошибку, как это делают западные страны.

«Запад двинул НАТО, в результате надорвался… <...> По этой причине, если они уйдут, то мы должны взять только то, что свое… Полностью вычистить все, там проукраинские силы, самое главное, понятно, что их всех надо выдавить на остатки Украины, а вот дальше Украину нужно оставить, не ликвидировать, а оставить», — пояснил эксперт.

До этого почти половина украинцев поддержали идею переговоров с Российской Федерацией. 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран.

При этом сообщается, что что 48% жителей Украины выступают за отказ от проведения переговоров и желают продолжения боевых действий. До этого число сторонников такого решения составляло 60%.

Ранее Белый дом предупредил конгресс США, что деньги для Украины закончатся к концу года.

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