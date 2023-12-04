В Кремле сообщили, что Путин не планирует международных контактов

Сегодня международных контактов у президента России Владимира Путина не будет. Об этом во время брифинга сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня международного контакта не будет. Всегда осторожно говорим, потому что подвижный график. На неделе будут международные контакты, будем своевременно вас о них информировать», — заключил Песков.

До этого стало известно, что Владимир Путин 4 декабря в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), приуроченное к Международному дню прав человека.

Во время заседания, как ожидается, участники совета расскажут об итогах работы СПЧ в этому году. Кроме того, они обменяются с Путиным мнениями «по широкому кругу вопросов», в частности, они обсудят темы, касающиеся военной операции на Украине, образования, миграции и некоммерческая организаций.

Накануне стало известно, что Международный комитет Совета Федерации 4 декабря обсудит проект обращения парламента Российской Федерации к ООН в связи с нарушением Украиной Конвенции о правах ребенка.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».