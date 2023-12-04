Британское издание отметило особенность в недавних встречах Зеленского

Во время недавнего визита лидера Украины Владимира Зеленского на передовые позиции ВСУ под Харьковым на фото рядом с ним отсутствует главком вооруженных сил республики Валерий Залужный. На это обратило внимание британское издание Financial Times (FT).

«Примечательно, что на снимках отсутствовал Валерий Залужный, популярный главнокомандующий вооруженными силами Украины, с которым, согласно нескольким близким к президенту источникам, у Зеленского были разногласия относительно ведения контрнаступления», — говорится в публикации FT.

Британское издание подчеркивает, что во время недавней поездки Зеленского на передовые позиции его сопровождал министр обороны Рустем Умеров. Фотографируясь в Харькове, они попали в один кадр с командующим сухопутными войсками Украины Александром Сырским и другими генералами.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт обороны Купянска в Харьковской области, неподалеку от которого ведутся бои между украинскими и российскими войсками.

Позже Зеленский объявил, что провел совещание, «где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью».

В офисе Зеленского отрицают конфликт с Залужным.

При этом в настоящее время, согласно опросам украинского населения, рейтинг Зеленского вдвое ниже чем у Залужного.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поддержал мнение Залужного о ситуации вокруг конфликта на Украине.