У Зеленского нашли незадекларированный доход в $8,6 млн

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала. Об этом сообщает телеканал RT.

По информации телеканала, семья Зеленского не задекларировала доход в размере $8,58 млн (782 млн рублей). Средства были получены до 2020 года через офшор в Белизе, который контролируется его супругой Еленой Зеленской. Сумму оформили как заем кипрскому офшору Aldorante от дочерней компании Film Heritage. Обе компании принадлежат супруге украинского президента.

Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, заем мог быть скрытым переводом заработка и дивидендов.

«Зеленские по совету налоговых консультантов воспользовались лазейками в законодательстве, чтобы таким образом вывести свои доходы. Ведь, если провести их как кредит, не нужно платить налоги на прибыль или на дивиденды», — пояснил юрист.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и коррупции среди представителей государства.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.