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Российским чиновникам могут запретить пользоваться иностранными мессенджерами

«Известия»: чиновникам могут запретить использовать иностранные мессенджеры

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Phil Noble/Reuters

Зампред комитета по безопасности Госдумы, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный предложил запретить российским чиновникам пользовать иностранные мессенджеры в личных целях. Об этом пишут «Известия».

По его словам, именно через иностранные мессенджеры чаще всего злоумышленники взламывают телефоны. Эксперты в сфере безопасности предложили создать для чиновников отдельный мессенджер с защитой от прослушек и прочих угроз.

«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП (документы для служебного пользования. — «Газета.Ru») и другим секретным бумагам», — пояснил депутат.

В качестве примера он привел Францию, где недавно запретили министрам использовать иностранные сети.

До этого основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказывал о самых популярных схемах обмана в интернет-магазинах.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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