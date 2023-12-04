Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Вашингтон решил обвинить в неудачах свою марионетку, президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал, комментируя в социальной сети X интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам политика, для Зеленского настали плохие времена. «Умопомрачительное» интервью Столтенберга об ожидании плохих новостей с Украины свидетельствует о том, что западную марионетку Зеленского решили обвинить во всех неудачах.

Филиппо подчеркнул, что «глубинное государство» всегда создает марионетку, а затем бросает ее и уничтожает.

Политик заявил, что Франция должна прекратить посылать на Украину деньги и оружие.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.