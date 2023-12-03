В Совфеде согласились с мнением Киссинджера о главной проблеме в отношениях РФ и США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что трудно спорить с мнением экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что отсутствие диалога между Россией и Соединенными Штатами является главной проблемой в отношениях между двумя странами.

Он обратил внимание, что об этом говорил не только Киссинджер.

«Я могу сходу назвать сто известных человек, кто тоже об этом говорил», — сказал сенатор.

По его словам, не Москва «прервала этот диалог и свела его к нулю».

«Это сделали земляки Киссинджера», — добавил Климов.

Ранее Генри Киссинджер сказал в одном из своих последних интервью, что «сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

Ранее в МИД РФ предупредили о риске разрыва отношений между Россией и США.