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В Совфеде согласились с мнением Киссинджера о главной проблеме в отношениях РФ и США

Сенатор Климов: с мнением Киссинджера о главной проблеме РФ и США трудно спорить

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что трудно спорить с мнением экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что отсутствие диалога между Россией и Соединенными Штатами является главной проблемой в отношениях между двумя странами.

Он обратил внимание, что об этом говорил не только Киссинджер.

«Я могу сходу назвать сто известных человек, кто тоже об этом говорил», — сказал сенатор.

По его словам, не Москва «прервала этот диалог и свела его к нулю».

«Это сделали земляки Киссинджера», — добавил Климов.

Ранее Генри Киссинджер сказал в одном из своих последних интервью, что «сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

Ранее в МИД РФ предупредили о риске разрыва отношений между Россией и США.

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Отношения России и США
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