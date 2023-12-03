Израиль перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, передает ТАСС.

Он сообщил, что 2 и 3 декабря ЦАХАЛ проводил ликвидацию сил палестинской радикальной организации ХАМАС.

«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, он будет вестись с не меньшей мощью, чем на севере, и с не меньшими результатами», — заявил он.

До этого американская The New York Times cо ссылкой на представителя израильской администрации сообщила о том, что Армия обороны Израиля в ближайшие недели намерена провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа. После этого, согласно утверждению источника, операция перейдет в фазу низкой интенсивности.

Перед этим Израиль рекомендовал жителям южных районов сектора Газа эвакуироваться, это может означать подготовку к операции в этой части анклава.

Ранее в Израиле раскрыли план действий после окончания наземной операции в секторе Газа.