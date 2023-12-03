В Белом доме заявили, что Израилю надо выяснить причины провала своей разведки

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль в нужное время разберется в причинах провала своих разведывательных служб, которые не смогли помочь предотвратить нападение на страну радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября, передает NBC News.

Он напомнил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже вполне откровенно говорил об этом, назвав ситуацию провалом с их стороны.

Вместе с тем представитель Белого дома указал, что сейчас Израилю «необходимо сосредоточиться на устранении этой угрозы, настоящего геноцида населения Израиля».

Он также заявил, что разведывательное сообщество США не видело документы о том, что Израилю было известно о планах ХАМАС, но еврейское государство не восприняло их серьезно.

До этого появилась информация о намерении ЦАХАЛ начать операцию в южных районах сектора Газа.

1 декабря в зоне ближневосточного конфликта возобновились боевые действия, которые были приостановлены в рамках перемирия между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня был введен 24 ноября, и за время его действия палестинское движение по договоренности с Израилем освободило 110 заложников.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.