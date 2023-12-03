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Политический эксперт раскрыл мотивы интервью Кличко

Стоякин: Кличко напомнил, что он остается в первом эшелоне политиков Украины

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Политический эксперт Василий Стоякин в беседе с mk.ru раскрыл мотивы интервью мэра Киева Виталия Кличко, которое тот дал швейцарскому изданию 20 Minuten. По его словам, этим интервью градоначальник напомнил, что остается в первом эшелоне политиков Украины.

«На самом деле Кличко давно находится в состоянии оппозиции к (нынешнему президенту Украины Владимиру) Зеленскому. Он так же, как и (экс-глава государства) Петр Порошенко, считает, что президентский пост Зеленского — это историческая случайность. В 2014-м именно Кличко рассматривался в качестве кандидата на должность президента от объединенной оппозиции», — сказал эксперт.

Он также считает, что Кличко не может заявлять о своих политических амбициях, касающихся поста президента Украины. Ведь в стране еще не назначены выборы. По словам Стоякина, чтобы сделать что-нибудь в украинской системе, необходимо «разрешение» США.

До этого Виталий Кличко заявил в интервью изданию 20 Minuten, что президента Украины Владимира Зеленского ждет расплата за ошибки, которые он совершил.

Он признался, что не удивлен падением рейтинга Зеленского. По словам Кличко, украинские граждане видят, «кто эффективен, а кто нет».

Ранее Кличко заявил, что Зеленский ведет страну к авторитаризму.

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