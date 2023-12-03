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Зеленского предупредили о возможном «огромном ударе» из-за конфликта с Залужным

NBC News: отстранение Залужного станет для Зеленского «огромным ударом»

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Reuters

Руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко заявил, что отстранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного обернется для президента страны Владимира Зеленского «огромным ударом», передает телеканал NBC News.

По его словам, учитывая популярность главкома как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут ослабить позиции главы государства.

Фесенко также не исключил, что отставка Залужного будет иметь весьма неоднозначные последствия.

27 ноября депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявляла, что Залужный не имеет плана действий на 2024 год и должен уйти в отставку.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ нет и быть не может.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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