В отравлении жены Буданова заподозрили украинскую власть

Отравление жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова могло быть попыткой украинского президента Владимира Зеленского укрепить свою власть. Об этом пишет портал Weekly Blitz.

«Совершенно очевидно, что череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть», — говорится в публикации.

Журналисты также отметили, что отравление произошло на фоне решения Зеленского не проводить президентские выборы в 2024 году. За это решение украинского лидера стали активно критиковать.

Издание констатирует, что инцидент с женой Буданова свидетельствует об обострении закулисной борьбы внутри высшего руководства Украины. А еще он обнажает глубокие противоречия между главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и Будановым.

28 ноября украинские СМИ написали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится на лечении в больнице. Сообщалось, что отравлению подверглись и другие сотрудники ГУР, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в отравлении жены начальника ГУР Буданова увидели британский след.