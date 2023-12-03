Трамп объявил себя крестоносцем

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о начале «крестового похода» против президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп пояснил, что его участие в президентской гонке является крестовым походом по спасению демократии в США, которую разрушает Байден.
«Эта кампания — праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена <...> Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — заявил Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Айова.
До этого стало известно, что в палате представителей конгресса США готовятся вынести на голосование вопрос о расследовании против президента Соединенных Штатов Джо Байдена в рамках процедуры импичмента.
Таким образом республиканцы рассчитывают усилить давление на администрацию Байдена, а также повысить внимание к импичменту со стороны республиканских законодателей.
Ранее в США изучили доказательства для возможного импичмента Байдена.