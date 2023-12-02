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В Париже прошла демонстрация в защиту Донбасса

В Париже на Марсовом поле прошла демонстрация в защиту Донбасса от агрессии Украины

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

В Париже на Марсовом поле прошла демонстрация в защиту Донбасса от агрессии Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них», — рассказала организатор акции, руководитель движения SOS Donbass Анна Новикова.

Она пояснила, что главной целью акции стало напоминание о событиях «Майдана», которые привели к современной ситуации. Несколько десятков человек пришли на Марсово поле с плакатами, на которых были написаны лозунги «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс».

Новикова добавила, что акция была согласована с префектурой Парижа. Поэтому, когда акцию попытались провокациями сорвать проукраинские активисты, их разогнала полиция.

До этого Ростовская и Воронежская области и ДНР с ЛНР создали содружество «Донбасс».

Ранее в Совете безопасности РФ призвали распространить меры стимулирования учителей на новые регионы страны.

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