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Эрдоган заявил, что возможность для мира в секторе Газа была упущена

Эрдоган заявил о потерянной возможности для мира в секторе Газа из-за Израиля

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из ОАЭ заявил, что из-за «бескомпромиссного подхода» Израиля возможность для мира в секторе Газа была потеряна для мира в Газе, передает РИА Новости.

По его словам, Турция всегда подчеркивала, что выступает за постоянное прекращение огня.

«Ситуация, сложившаяся в результате подхода Израиля, еще раз показала, что мы правы в своих опасениях. Здесь была возможность для мира, и, к сожалению, мы потеряли эту возможность на данный момент из-за бескомпромиссного подхода Израиля», — сказал президент.

При этом он призвал не терять надежду на то, что подобная возможность появится снова.

До этого Эрдоган заявил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа. Об этом он сказал в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

22 ноября он заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.

Ранее Эрдоган заявил, что не признает ХАМАС террористической организацией.

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