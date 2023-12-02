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Адвокат экс-премьера Пакистана стал новым главой его партии

Dawn: пакистанская партия «Движение за справедливость» номинально сменила лидера

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Mohsin Raza/Reuters

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедлисвость». — «Газета.Ru») выбрала нового председателя партии, которым стал один из адвокатов экс-премьера Гохар Али Хан. Об этом сообщает Dawn.

По данным издания, перестановка в руководстве партии произошла по итогам внутрипартийных выборов, проведенных по требованию избиркома Пакистана. Выступая перед журналистами в Пешаваре, Гохар Хан заявил, что возьмет на себя обязанности председателя как представитель Имрана Хана.

«Мы будем вести страну вперед, но пока я здесь, я буду действовать как представитель Имрана Хана, который находится в тюрьме из-за своей принципиальной борьбы», — сказал он, добавив, что «Техрик-и-Инсаф» не будет ни с кем бороться.

Старший юрист партии Али Зафар отметил, что назначение Гохара Хана является временным, поскольку Имран Хан вернется в качестве председателя партии, как только его дисквалификация по делу Тошаханы будет отменена.

До этого агентство Anadolu сообщало, что в Пакистане в открытом режиме возобновился суд над бывшим премьер-министром Имраном Ханом.

5 августа суд Исламабада признал председателя Хана виновным в «коррупционных действиях» по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Экс-премьеру было предъявлено обвинение по этому делу 10 мая после того, как Избирательная комиссия Пакистана (ИКП) возбудила против него уголовное дело.

Ранее в партии экс-премьера Пакистана Хана прокомментировали его арест.

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