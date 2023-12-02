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Эрдоган заявил, что не признает ХАМАС террористической организацией

Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никогда не признает палестинское радикальное движение ХАМАС террористической группировкой. Об этом сообщает Hurriyet.

«ХАМАС не террористическая организация... Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил», — заявил он.

До этого Эрдоган заявил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа. Об этом он сказал в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

22 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону. Президент Турции отмечал, что события на палестинских территориях, особенно в Газе, «превысили пределы человеческой терпимости».

Ранее Эрдоган не исключил, что Нетаньяху вскоре соберет чемоданы и покинет Израиль.

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