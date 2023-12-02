Президент Грузии столкнулась с бойкотом внутри страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили испытывает проблемы с организацией публичного выступления в университетах республики, пишет Netgazeti. По информации издания, в студенческом движении «За свободу» утверждают, что глава государства уже получила отказ в Тбилисском, Кутаисском и Зугдидском госуниверситетах.

Как заявил ректор Кутаисского государственного университета имени Акакия Церетели Шалва Киртадзе, в вузе не видят смысла в проведении подобного мероприятия в ближайшее время. По его словам, лекция Зурабишвили нецелесообразна.

«В университете идет экзаменационный период, лекций нет, студенты не посещают и дети приходят только на экзамены. После экзаменов они возвращаются домой учиться. Поэтому сейчас нежелательный период для проведения такого мероприятия», — пояснил Киртадзе.

Он добавил, что сказал бы то же самое любому другому политику, в том числе премьер-министру, если бы он пожелал организовать выступление в вузе в ближайшее время. Киртадзе подчеркнул, что на данный момент студенты должны сосредоточиться на учебе.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее президента Грузии заподозрили в работе на оппозицию.